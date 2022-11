El Comú obre les primàries electorals amb cinc candidats a liderar la llista

Elha posat en marxa el procés deamb la presentació aquest dijous de les cinc persones que opten a encapçalar la llista electoral per a les municipals del 2023. Es tracta dei de l'actual regidor a la Paeria,. D'aquesta manera, els dies 12, 13, 19 i 20 de novembre qualsevol veí de Lleida podrà participar en les primàries obertes en les deu taules de votació que el Comú instal·larà en diferents barris de la ciutat. En una, i a partir dels resultats de la votació ciutadana, l'assemblea del Comú de Lleida escollirà el cap de llista, així com l'odre que ocuparan els altres quatre candidats al capdavant de la candidatura.Els candidats han destacat la voluntat de donar continuïtat a la tasca del Comú de Lleida per tirar endavant "polítiques transformadores", posant l'accent en "l'atenció a la crisi social, econòmica i ecològica".Laura Bergés ha destacat la voluntat de recuperar l'impuls a "les polítiques de canvi que havien de marcar el govern d'Entesa" i que "han quedat frustrades pel". Així, ha posat el focus en polítiques per combatre la desigualtat i la pobresa, la reforma del model de gestió dels serveis públics, el canvi de mobilitat o l'impuls d'una nova economia vinculada a la transició ecològica."Lleida téper ser un referent en polítiques energètiques, agràries o de mobilitat, que responguin al reptes d'un futur marcat pel canvi climàtic, la crisi energètica i la crisi social", ha explicat Jordi Cipriano.Per la seva part, Anna Mayench ha defensat la necessitat que la gent jove s'impliqui en política i que la política tingui més en compte als joves. "No podem esperar a que els altres facin les coses per nosaltres i, per això, vull formar part d'aquesta candidatura, per impulsar les polítiques pensades per al i des del jovent, les polítiques feministes i de respecte a la diversitat de gènere, en el dia a dia, no només quan hi ha dates assenyalades", ha exposat Mayench.Alfred Sesma ha reivindicat l'opció del Comú "com una força que creu i ha demostrat que les coses es poden fer diferent i es poden fer millor, que il·lusioni a totes aquelles persones que no troben una opció fiable per deixar enrere les fórmules que ja hem comprovat que no funcionen".Sergi Talamonte, actual regidor a la Paeria, ha destacat la tasca que va desenvolupar des del govern el Comú de Lleida i "elque posa a disposició de la candidatura". "Dins de govern hem estat la força que ha impulsat les polítiques més transformadores, més valentes, en participació, lluita contra la corrupció, habitatge i transició energètica, que han quedat truncades per la nostra expulsió del govern", ha afirmat. "Qui vulgui polítiques de canvi ja ha pogut veure qui les representa millor, amb més ganes, més treball i més valentia", ha assenyalat Talamonte.