La Paeria adjudica les obres d'enderroc de les antigues sitges de Pardinyes

Lade laha adjudicat les obres d'enderroc de les antigues sitges situades aldel barri de, que resulten afectades pel projecte de construcció del futur Equipament Comunitari de Múltiples Usos (). Aquesta instal·lació ha de servir per acollir, entre d'altres, els temporers sense sostre que venen cada estiu a la ciutat per treballar en la campanya de la fruita. La demolició afecta a dues edificacions i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària3000 SA, per un import de 158.103,9 euros. L'entitat ecologista Ipcena s'oposa al projecte perquè hi ha una colònia de cigonyes i veïns del barri fa temps que rebutgen que s'instal·li un equipament així a la zona.L'actuació, que es durà a terme abans d'acabar l'any, afecta una superfície construïda total dei dues edificacions; un antic habitatge i l'edifici 1 de les sitges, a més de la tanca que delimita el recinte. La demolició es farà combinant mitjans manuals amb maquinària pesada.L'enderroc també es vol fer garantint la protecció de les aus que nien en aquest espai, seguint les directrius fixades per la resolució d'autorització d'actuacions excepcionals sobre la fauna protegida que va acordar elPel que fa a la, està en tràmit l'adjudicació, després que la mesa de contractació fes una proposta la setmana passada. Els treballs estan pressupostats en 4.254.000 euros més IVA i el termini d'execució està fixat en vuit mesos. A la licitació es van presentar cinc empreses.