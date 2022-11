L'aeroport d’Alguaire reduirà les desviacions de vols amb un nou sistema de navegació

El gestor estatal de, ENAIRE, ha millorat l'operativitat de l'aeroport deamb nous procediments d'aproximació instrumental basats amb navegació aèria per satèl·lit. L'objectiu és incrementar l'eficiència de les operacions i també l'accessibilitat a la instal·lació, de manera que es vol reduir la desviació de vols a altres aeroports.El sistema no depèn de suports a la navegació aèria instal·lats a terra, per la qual cosa, representa unacom a millora i esdevé una alternativa a les actuals aproximacions convencionals. Això no obstant, les aeronaus han d'estar degudament equipades per a l'ús de navegació per satèl·lit i la tripulació capacitada per a fer-la servir.El procediment instrumental VOR/DME actualment implantat per a la pista 13, que inclou el sistema europeu EGNOS, millora les prestacions i permet un guiatge vertical dels avions a la fase final de l'aproximació a l'aeroport. D'aquesta manera, atansen el punt on els pilots han de decidir continuar o avortar l'aterratge al llindar de la pista, la qual cosa redueix la probabilitat que s'hagin de fer desviaments a altres aeroports i facilita aproximacions estabilitzades.Amb aquesta actuació, ENAIRE vol proporcionar als usuaris de l'aeroport de Lleida-Alguaire aproximacions basades en laque milloren la seguretat i la regularitat de les operacions. Tot plegat, s'aconsegueix sense necessitat d'instal·lar infraestructures terrestres addicionals, de manar que hi ha un estalvi econòmic.La posada en marxa d'aquests nous procediments a l'aeroport de Lleida-Alguaire se suma als desplegaments que ja s'han fet en el marc del Pla d'Implantació de Procediments de Navegació per Prestacions (PBN) de ENAIRE als aeroports de, entre d'altres.A més, a l'aeroport de Màlaga – Costa del Sol es disposa d'un sistema de navegació per satèl·lit amb augmentació a terra, anomenat GBAS, i procediments per operacions de precisió instrumental basats en aquest sistema.