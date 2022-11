Laelsa l'denunciats per la Paeria arran del documental “El sostre groc” d'. Es tracta d'una desena de nous casos que haurien passat durant el curs 2018-2019. La Paeria va demanar dilluns que s'investiguésde l'aula municipal, dos homes i dues dones, que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat. Una d'aquestes quatre persones encara estaria hi estaria treballant. La fiscalia, que ha obert diligències a causa de l'aparició d'aquests nous casos que no haurien prescrit, recorda que és necessària la declaració i denúncia de les víctimes per poder dur el cas a judici. De moment, no se n'ha rebut cap.Els fets es van denunciar arran del documental “El sostre groc”, d'Isabel Coixet, que aborda els abusos a l'aula i recentment s'ha estrenat. Aquesta peça és una de les principals proves aportades a la justícia i, segons l'advocada de la Paeria,, hi ha "suficient material probatori", a més del testimoni de les víctimes, per portar el cas a judici.En el seu moment, la fiscalia va concloure que els primers casos denunciats el 2018 i que haurien tingut lloc entre el 2001 el 2008 eren "" però que havien prescrit i no podien ser investigats. A diferència d'aquells, aquests nous abusos sexuals denunciats no haurien prescrit.