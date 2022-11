En marxa el Pla Iglú a Lleida a causa del descens de les temperatures nocturnes

L'inicia aquest dimecres elal pavelló 3 de, amb capacitat de pernoctació per a 100 persones, a causa del descens de les temperatures nocturnes.L'objectiu és oferir uni atenció personal per afavorir la inclusió social. Enguany es mantindran millores que es van dur a terme en l'edició passada, com l'oferiment d'un àpat complert per sopar, la substitució d'hamaques per llits i l'ampliació de l'horari d'obertura. Els usuaris també disposaran de serveis de consigna i bugaderia. En paral·lel, també funciona l'Alberg Jericó per a aquelles persones que es detecten especialment vulnerables (dones, menors de 21 anys, majors de 65 anys i malalts o discapacitats).El pavelló de Fira de Lleida romandrà obert desdel dia següent – abans s'obria a les vuit del vespre. Els usuaris també disposaran de servei de consigna i autobugaderia i d'una oficina d'atenció social.Els objectius del Pla Iglú sónpugui tenir en la població amb pocs recursos, bé sigui transeünt o resident a Lleida, amb una situació precària pel que fa a l'habitatge. També oferir els recursos necessaris per a cada situació de necessitat que es plantegi a conseqüència del fred, de manera que aquesta població no pateixi les seves conseqüències i rebi l'atenció adient. A més, pretén generar mecanismes d'adhesió a plans de treball socioeducatius que permetin la sortida de la situació de sensellarisme.