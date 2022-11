Laestaria disposada a acceptar lesde polígon deque ha plantejat ladavant el rebuig que ha generat el plantejament que impulsa l'Ajuntament i el Govern entre veïns de la zona. Les sis propostes plantejades són "raonables" segons el govern municipal i estarien disposats a incloure-les com a al·legacions quan s'obri el termini a partir del 7 de novembre. L'alcaldeconfia que serveixin per trobar un "consens mínim" però ha remarcat que projectes d'aquestes característiques sempre comporten afectacions en particulars i ha demanat a oposició i veïns que no es quedin "mirant enrere" perquè el polígon té demanda d'empreses.Després d'una reunió mantinguda a la Cambra de Comerç, l'alcalde de Lleida ha assenyalat que no renunciaran al projecte del polígon de Torreblanca – Quatre Pilans i ha avisat que buscar altres espais per construir-lo suposaria tornar a posar el projecte al "congelador" i haver d'esperar 3 o 4 anys més. En aquest sentit, ha destacat que les modificacions plantejades per la Cambra són possibles, algunes coincideixen amb les que van fer els veïns, i podrien "atenuar l'impacte" del polígon que abasta un àmbit de 1.280 hectàrees.El tinent d'alcaldeha explicat que les propostes de la Cambra passen per suprimir part del sòl industrial ubicat més enllà de la variant sud a tocar del, per evitar d'aquesta manera que s'instal·lin empreses al costat del nucli urbà. També modificar el traçat de la línia d'alta tensió prevista per la partida de Quatre Pilans i fer-la en paral·lel a l'actual carretera per tal de deixar. Una altra modificació seria la de fer una reserva de sòl per al trasllat de la subestació de Magraners en aquest emplaçament. Així mateix, es podria incloure la desviació d'un vial d'accés que ha d'enllaçar amb la variant sud i que afectaria 2 o 3 habitatges, per la qual cosa es podria reduir el volum d'expropiacions.D'altra banda, des del govern municipal també veuen bé la instal·lació dede la futura estació de mercaderies, ja que hi ha una urbanització bastant gran a l'altra banda i els veïns estan preocupats pels sorolls que podria haver-hi en un futur. Finalment, en cas que hi hagi activitat agrària afectada dins l'àmbit, es possibilitarà l'oportunitat de continuar-la fora del polígon però dins l'àmbit del mateix de manera que es podria garantir als pagesos quedar-se treballant a la zona.Segons Postius, aquests canvis haurien de generar unon tothom "hauria de sentir-se còmode" per la qual cosa ha emplaçat a la resta de grups municipals a què prenguin posicionament. Pel tinent d'alcalde és la millor opció per no alentir el pla director, que es podria aprovar definitivament al desembre i d'aquesta manera, la Generalitat començar aper aprovar-lo de cara a l'any vinent i a partir d'aquí tramitar llicències d'obres. "Tenim molta pressa", ha remarcat Postius, que també ha assegurat que hi ha moltes empreses que volen venir a Lleida perquè veuen la zona com un lloc estratègic i estan demanant "rigorositat" amb el calendari.