Salvem Cal Macià insta el Govern a comprar la casa de Vallmanya

La iniciativa ciutadanaha instat el Govern, a través del Departament de la Presidència, ala casa familiar de qui va ser president de la Generalitat,, per tal d'emprendre una actuació "urgent" per salvaguardar l'immoble, davant l'avançat estat de degradació que pateix. Des de Salvem Cal Macià, critiquen l'"apatia" de les administracions (Ajuntament d'Alcarràs, Diputació de Lleida i Generalitat) a l'hora d'afrontar una possible solució per a la casa de Vallmanya, però sobretot carreguen contra l'alcalde alcarrasí. "Prou d'esperar a l'alcalde. No queda temps", adverteixen des de la iniciativa ciutadana."La negligència municipal i els càlculs partidistes de tots plegats, han conduit a una situació de paràlisi absoluta, on regna la resignació", assenyalen des de Salvem Cal Macià. La plataforma ciutadans posa de relleu que "l'alcalde Jordi Janés ha rebutjat en tot moment asseure's a negociar amb les altres administracions implicades els termes d'una hipotètica operació de compra de la casa, demostrant una nul·la sensibilitat per un destacat bé del patrimoni històric i memorial d'Alcarràs"."És innegable que l'és l'única de les tres administracions que amb evasives i excuses constants, no s'ha mogut de la posició inicial fixada en el pacte entre Junts i Sempre Alcarràs, de revocar la compra de la casa i abandonar-la a la seva sort, fent perdre temps i esforços a la resta i agreujant la preocupant situació de l'element patrimonial amb el desinterès i la màniga ampla demostrada cap a l'abandonament i la no reparació per part de la propietat", afegeixen des d'aquesta iniciativa ciutadana.Dos anys i mig de mobilitzacions per part de Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya per denunciar l'estat de l'immoble, des d'aquesta plataforma exigeixen a la consellera de la Presidència,, que "el Govern prengui les regnes de l'operació, deixi d'esperar ni un minut més a un alcalde Janés que no vol ser part de la solució".Així, Salvem Cal Macià insta l'executiu català a emprendre "lesper tal que la Generalitat, a través de Presidència, obri negociacions amb el propietari per adquirir la casa familiar de Francesc Macià i procedir amb urgència a emprendre una operació de salvaguarda d'aquest important patrimoni que ho és del conjunt del país". "És l'única opció plausible per tal que els diners compromesos pel Departament de Cultura i la Diputació de Lleida per endegar la primera fase de rehabilitació es puguin utilitzar per a tal finalitat", afegeixen.