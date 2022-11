Dos detinguts a Lleida per entrar ciutadans colombians a Espanya i explotar-los

per Redacció, Lleida |

Efectius de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de lahan detingut dos persones que, a través d'una societat situada a Lleida que ells administraven, hauriende ciutadans de, als quals haurien explotat i els tindrien vivint en condicions infrahumanes.Els arrestats són un home de nacionalitat espanyola i una dona de nacionalitat colombiana els quals, segons la investigació, haurien promès a diversos treballadors que havien portat des de Colòmbia que els ajudarien a, donar-los d'alta a la Seguretat Social, la possibilitat de repatriar les seves famílies, un sou de més de mil euros al mes i facilitats per enviar diners al seu país.L'organització s'encarregava, principalment, del desplaçament de les víctimes des de Colòmbia fins a l'estat espanyol on, posteriorment, eren traslladades a diversos llocs. A més, els detinguts les haurienassegurant que, davant la seva situació d'estada irregular, no podien presentar cap denúncia perquè si ho feien serien detingudes i deportades al seu país.La investigació es va iniciar a finals de juliol arran d'una denúncia presentada a la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, mentre que l'arrest es va produir el 17 d'octubre passat. Els dos detinguts estan acusats d'un delicte contra el dret dels ciutadans estrangers i un altre contra el dret dels treballadors. Els arrestats van quedar en llibertat després d'haver passat a disposició judicial.