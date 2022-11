Reconstrueixen el crim d'Albesa al pis de Lleida on podrien haver passat els fets

Els investigadors delsi la comitiva judicial ha reconstruït elal pis on podrien haver ocorregut els fets, situat al número 35 del carrer Penedès de Lleida. Lad'instrucció 2 de Balaguer va ordenar presó per a les quatre persones detingudes per la mort d'und'origen nigerià que va aparèixera Albesa, a la Noguera, el 13 d'octubre de 2021. Dos detinguts van ser enviats al calabós sense fiança mentre que dos dones van pagar fiança i estan en llibertat amb l'obligació de comparèixer al jutjat. El cas està sota secret de sumari però segons va transcendir després de tenir lloc les detencions la víctima okupava el pis en qüestió i se li va oferir diners perquè marxés.La reconstrucció s'ha fet des de primera hora de matí. Un cotxe dels Mossos d'Esquadra estava situat a la cantonada de carrer per vigilar la zona. Al pis s'hi podien veure totes les finestres obertes moviment de persones a l'interior i les flaixos de càmeres de fotos.Elsper aquest cas són un matrimoni de Golmés (Pla d'Urgell) de 21 i 28 anys, una veïna de Lleida de 54 anys i un veí de les Avellanes i Santa Linya (Noguera) de 57 anys; tots quatre de nacionalitat espanyola. Tots ells estarien relacionats amb el bloc de pisos en qüestió, on la víctima hauria okupat aquest habitatge del segon pis.L'home de 28 anys hauria estat contractat per l'perquè fes de vigilant de l'edifici i negociés amb els okupes dels pisos, oferint-los diners perquè marxessin. En la declaració judicial que va fer el passat dia 20 d'octubre a Balaguer, hauria reconegut que va negociar amb la víctima i que li va pagar 4.000 euros perquè marxés però no el va tornar a veure. La dona de 54 anys treballaria com a administrativa per a aquesta empresa i l'home de 57 anys és amic de propietari de l'edifici i l'ajudaria amb diverses feines com ara tapiar portes per evitar que els pisos fossin okupats. Tots van negar tenir cap relació amb la mort del jove.A més dels quatre detinguts, hi ha unaper aquests fets, que seria el pare de la noia de 21 anys, que ajudaria el gendre amb la negociació amb els suposats okupes i que no va anar a jutjats perquè ja està a presó per una altra causa relacionada amb el tràfic de drogues. A més, hi hauria una sisena persona implicada, d'origen lituà, que hauria fugit i encara no ha estat localitzada. Sembla ser que aquest home també ajudava el més jove a vigilar l'edifici.