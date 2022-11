Vilanova de Bellpuig recorda 56 veïns morts a la Guerra Civil

Elde(Pla d'Urgell) ha acollit aquest dimarts de Tots Sants un acte de record ade la vila que van morir durant la. Es tracta d'un dels primers actes que es fan per homenatjar víctimes d'ambdós bàndols del conflicte i l'objectiu de fer-lo ha estat doble; per una banda intentar recuperar informació dels morts i per l'altra mirar de curar les ferides que encara queden de la guerra.Per fer-ho s'ha instal·lat una gran placa amb els noms d'aquests veïns que van perdre la vida i l'alcaldessaha assenyalat que la voluntat és seguir investigant per trobar encara més possibles víctimes i explicar el seu passat.Pascual ha explicat que la idea de l'acte va sorgir arran que gent gran del municipi els va comentar que s'estava perdent la memòria dels veïns que van morir durant la Guerra Civil i que seria interessant fer una recerca per inventariar-los. Eles va posar en contacte amb el Memorial Democràtic i a partir d'aquí i mitjançant converses amb familiars, s'ha pogut "corregir" la informació inicial de la qual es partia, que apuntava que van ser 36 els veïns morts durant el conflicte, i ampliar-la fins als 56 que ara figuren a la placa del cementiri.La tasca no ha estat fàcil, segons Pascual, que ha apuntat que es van fer molts pregons i també es va haver parlar amb gent gran, alguns dels quals es van mostrar reticents a l'hora de recordar els fets. Finalment s'ha aconseguit recuperar els noms. "Hi ha", i això fa que no se'n parli, ha apuntat l'alcaldessa, que també ha lamentat que això ha motivat que es vulgui oblidar el que va passar. Per aquest motiu, ha destacat la rellevància de l'acte que s'ha dut a terme.De la seva banda, l'especialista en dol, que ha estat l'encarregada de conduir l'acte, ha posat de relleu la necessitat de dur a terme aquest tipus d'homenatges per "sanar ferides" de persones que han perdut algú que no han pogut recuperar o no han vist mai. Ara, quan aniran al cementiri de Vilanova podran recuperar els seus difunts gràcies a la placa de record que s'ha instal·lat, ha remarcat.