Ponent tanca el pont de Tots Sants amb una ocupació del 75%

Les comarques dei l'han tancat el pont deamb uns resultats d'de mitjana a les zones turístiques. Aquest bon nivell ha generat al voltant d'unes 90.000 pernoctacions, segons xifres recollides pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.Eli la gran varietat d'activitats ofertades han motivat aquests resultats positius. Per tipologia d'establiments, les cases de turisme rural han tingut una ocupació d'entre el 85% i el 90%, mentre que les places de bungalous als càmpings han assolit la plena ocupació. L'hoteleria del Pirineu s'ha situat entre el 65% i el 70% de diumenge a fins a dimarts, i del 80 al 85% durant el cap de setmana.La vicepresidenta del, ha mostrat satisfacció, tant pel patronat com pels diferents subsectors d'allotjament turístic de la demarcació de Lleida pel bon comportament durant el pont de Tots Sants. Segons Pujol, es manté la "tendència de resultats" de l'estiu, que han esta rècord per segon any consecutiu pel que fa al nombre de viatgers però també pernoctacions i amb una recuperació del turisme estranger, amb xifres d'abans de la pandèmia.