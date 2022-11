Pere Martí és el problema del Lleida Esportiu?

L’afició delcomença a intuir que les expectatives d’ascens tampoc no es compliran aquesta temporada. Ja és habitual al Camp d’Esports que els objectius d’inici de curs quedin enterrats quan l’equip comença a competir i demostra que no arriba al nivell requerit per fer el salt de categoria. A Barcelona en dirien “no nos llega”. Els seguidors n’han tingut prou amb nou jornades de lliga per veure que el Lleida Esportiu no té equip ni per guanyar la lliga ni per pujar a la Primera RFEF, i molts ja apunten a la banqueta. El tècnicés diana de les crítiques perquè l’equip fa poquíssims gols i no fa eficaç la seva idea de joc de toc. Els futbolistes lleidatans controlen la pilota però amb una indolència exasperant, i això enerva els afeccionats.A Martí se’l va fitxar perquè tenia un perfil de tècnic expert enque encaixava en el context de “renaixement” del club després dels anys dels, però al Lleida Esportiu aquesta formació s’ha de donar per descomptada, i més tenint en compte que l’equip juga a la quarta divisió del futbol espanyol, la segona no professional, i està a un sol punt de les zones de descens directe. Dit d’una altra manera, el Lleida Esportiu no pot conformar-se només en veure com es van cuinant els seus jugadors, perquè l’entitat té l’obligació d’anar més enllà. El club no és un filial i l’exigència de resultats és alta. En aquest sentit, potser en l’elecció del tècnic s’hagués hagut de fer prioritzant altres criteris per davant de la formació de futbolistes.No obstant, el principal problema del Lleida no és Martí, sinó els jugadors, que no tenen nivell per assumir el repte de pujar. L’equip actual té el talent just per, però res més. S’han fitxat jugadors a cost zero que han demostrat menys del que s’esperava, s’han venut futbolistes talentosos comi els davanters no marquen gols. L’equip n’ha fet cinc en nou partits, i el màxim golejador és un defensa. El benefici del dubte s’ha de conservar, oimés en un club que acaba d’arrencar un projecte, però la situació comença a ser alarmant, sobretot perquè no es veuen traces de canvis. A Barcelona en dirien “es lo que hay”.