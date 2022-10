Tres lleidatans condueixen fins a Gàmbia per donar una ambulància

han conduit més deen vuit dies per dur una ambulància, donada per, fins a. Formaven part d'una expedició europea de 56 voluntaris que va aconseguir durd'emergències fins a aquest país africà.Alemanya va aportar un camió de bombers i tres ambulàncies i el Regne Unit cinc camions de bombers, cinc ambulàncies i dos vehicles lleugers medicalitzats. A més, l'expedició va omplir els vehicles amb material mèdic, joguines o proteccions individuals.Des de Lleida viatjaven amb una incubadora i desfibril·ladors, entre d'altres, però tot el material es va quedar a la duana de, al Marroc, per problemes burocràtics. Està previst que tot el material arribi al seu destí al novembre dins de contenidors.són dos dels lleidatans que van emprendre aquest viatge. Són mossos i formen part de la International Police Association (), que promou la cooperació internacional i accions d'ajuda humanitària. Quan es van assabentar de la iniciativa, impulsada per un grup d'anglesos, hi van voler participar recollint diners però al final es van acabar implicant fins al punt de sumar-se a l'expedició amb un. Se'ls hi va unir l'empresarii tots tres van sortir amb una ambulància el 16 de setembre cap a Gàmbia. Van fer els gairebé 5.000 quilòmetres als seients del davant perquè van omplir el vehicle amb material sanitari i feien torns per conduir. Durant el viatge van haver de fer front a diversos problemes, el més important, en arribar a la frontera amb el Marroc. Els vehicles podien passar però el material mèdic no.Després de dormir en un campament improvisat que van muntar a la duana de Tànger, finalment els van comunicar que el material estava considerat com a importació i que no podia sortir. "Ens hauríem trobat amb el mateix problema a totes les fronteres", explica Mora, així que després de dos dies d'espera van decidir seguir el seu recorregut només amb els vehicles i gestionar després l'enviament del material en contenidors, que està previst que arribi el mes de novembre. Es tracta de material donat per l'Hospital Universitari. En concret una incubadora portàtil "perquè l'objectiu del projecte era mitigar la mortalitat materno-infantil", explica Reales, així com autoclaus per desinfectar material quirúrgic, mascaretes, guants i bates d'un sol ús.Tots els problemes, però, van quedar en un segon pla quan van arribar a Gàmbia, el. "La rebuda va ser increïble", reconeixen. Tots aquests vehicles, que va rebre una ONG del país africà, Ebou Mala's Children Charitable Fondation, s'han quedat a l'àrea metropolitana de Banjul, concretament a la regió de Kanifing. Aquesta municipalitat s'encarrega de gestionar-los i distribuir-los pels centres mèdics de la zona. Els tres lleidatans també anaven preparats amb menjar i una petita cuina de campanya que també van donar a una associació en arribar a Gàmbia.Mora, Reales i Salut volen fer un agraïment a totes les persones que han col·laborat en fer possible el projecte, en especial a ambulàncies Egara per haver-los donat el vehicle, a Asysum que els va aconseguir el motor, a Rodi que els va ajudar a posar-lo a punt i a Refisa, principal patrocinador del viatge. També a totes les persones que van participar en un sopar solidari que van fer per recollir diners per finançar el viatge.