La Seu Vella celebra la seva festa i fixa el 2023 per ser candidata de la UNESCO

Activitats lúdiques per a tots els públics

Amb la mirada posada a la candidatura de la UNESCO

Centenars de persones han visitat aquest diumenge elde Lleida amb motiu del dia dedicat al monument que organitza l'Associació d'l'últim cap de setmana d'octubre. La jornada lúdica, que enguany coincideix amb elde l'associació, ha comptat amb diverses activitats, com ara un concurs de pintura, concerts corals, una exposició de vehicles històrics o jocs infantils, entre altres. Des de l'entitat, esperen que la candidatura de la Seu Vella per ser patrimoni de la humanitat per la UNESCO pugui avançar de cara a l'any vinent. A més, també reclamen que es restaurin lesi la millora de la neteja i la il·luminació del conjunt del Turó.El president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella,, ha explicat que la celebració del Dia de la Seu Vella d'enguany ha sigut "especial", ja que ha coincidit amb el 50è aniversari de l'entitat. De fet, amb motiu d'aquesta efemèride, l'entitat ha programat diferents actes més enllà de la jornada de diumenge i preveu fer un acte per commemorar l'aniversari de cara al juny de l'any vinent.La jornada ha arrencat amb un repic de campanes i el tret de sortida al“Turó de la Seu Vella”, que enguany ha arribat a la XXII edició i que ha aplegat desenes d'artistes. Després de la missa presidida pel bisbe de Lleida,, la nau central de la catedral ha estat l'escenari de l'aniversari de la geganta mora, la reina Zobeida, que compleix 70 anys.Durant la jornada, també hi ha hagut una exposició de vehicles clàssics, jocs de fusta, inflables i tallers de maquillatge per als infants i un concert de la coral Estel, a més d'una exhibició country al castell del Rei i el toc de tambors i bombos de l'Agrupació de la Confraria de la Casa d'Aragó de Lleida.Amb motiu del Dia de la Seu Vella, els visitants, també han pogut veure la campana Mònica que fa poc ha tornat a Lleida després de ser restaurada a Àustria i la qual s'espera que es torni a instal·lar a dalt del campanar durant el novembre.El president de l'entitat d'amics del monument espera que la candidatura perquè la Seu Vella esdevingui patrimoni de la humanitat per la UNESCO pugui avançar de cara a l'any vinent, després d'un temps en què ha estat "aturada" perquè es troba en llista d'espera, ja que l'estat espanyol només pot triar una candidatura a l'any. "Fins el 2023 van dir que tenien compromisos fets. Per tant, aquest any no esperem res, però a partir de l'any vinent esperem presentar-la", ha explicat González, que ha afegit que cal també que hi hagi "pressió política".