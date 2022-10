El Lleida Esportiu, a cinc punts del play-off

per Redacció, Lleida |

Lade resultats i de joc delhan deixat l’equip en una zona compromesa en la classificació. A punt d’arribar al primer terç de la competició, els de Pere Martí han sumat deu punts, només un per sobre delAquesta situació de perill provoca unamb els equips de la part alta de la taula, on es considera que hauria d’estar el Lleida. L’equip ja està a cinc punts deli a 11 del liderat, una fita, aquesta de guanyar la lliga, que s’intueix molt complicada atesos els mals partits i la manifesta incapacitat dels jugadors per marcar gols.(Camp d’Esports),(CE),(CE), són els rivals que li queden al Lleida Esportiu abans d’acabar l’any.