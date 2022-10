Alerta roja al Lleida Esportiu

A inici de la temporada, la directiva i l’staff tècnic delvan fixar l’ascens a lacom a principal objectiu, però la realitat s’està imposant per sobre de les expectatives, que a jutjar per les primeres setmanes de competició, es poden considerar excessives. El Lleida s’ha demostrat, de moment, com un equip indolent, sense nervi en atac i amb una incapacitat preocupant per marcar gols.Els denomés n’han fet cinc en nou partits, i en cap matx n’han marcat més d’un. Aquesta debilitat en la davantera és un dels principals problemes de l’equip, perquè sense gols no es guanyen partits, i sense guanyar partits no es pot aspirar a res més que no sigui. Els dubtes sobre l’equip comencen a aflorar entre els afeccionats, que reclamen aque prengui mesures per redreçar el rumb d’un equip que no sembla ara mateix preparat per arribar ni al play-off. Aconseguir la permanència d’una manera tranquil·la s’intueix actualment com la meta per a l’abast.El fitxatge d’alguns jugadors a cost zero, la venda de joves talentosos com, el poc pes de les noves incorporacions o el fitxatge de Pere Martí com a entrenador són alguns dels punts de crítica de la grada. Diversos seguidors han manifestat el seu descontent a les xarxes socials per la gestió de Martí, un tècnic curtit en la tasca delperò que molts consideren que no és l’home indicat per pilotar la nau lleidatana cap a la nova categoria.