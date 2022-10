Un Lleida Esportiu indolent perd a casa contra l’Olot, el penúltim de la lliga

per Redacció, Lleida |

Elhavia plantejat el partit contra l'd'aquest dissabte alcom una cita perel vol a la lliga. Després de tres empats consecutius, l'equip pretenia sumar tres punts, una intenció que des del club s'havia reforçat fent cotitzar cada gol amb 150 euros, que anirien a parar a la lluita contra el càncer.Al final, res de tot això. Els lleidatans han han perdut per 0 a 1 contra els de la Garrotxa,, en un encontre per oblidar. Els dehan demostrat que són un conjunt dèbil i indolent, sobretot en atac. A casa contra un rival que només havia sumat cinc punts, el Lleida no ha estat capaç de crear perill.Undels olotins a onze minuts pel final ha condemnat el Lleida Esportiu, que suma deu punts en nou jornades de lliga i es queda en la zona baixa de la classificació. L’equip ha encaixat sis gols i només n’ha fet cinc, un bagatge insuficient i que obliga a buscar solucions.