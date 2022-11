Lleida manté la tradició de Tots Sants i omple els cementiris

per Àlvar Llobet, Lleida |

Ponent ha tornat a omplir un any més els cementiris per Tots Sants. La tradició de recordar els difunts l'1 de novembre es manté, i bona prova d'això han estat les cues de vehicles que s'han originat al cementiri de la capital. A Lleida, centenars de persones han dut flors als seus familiars deixant, un any més, la tradicional estampa de primer de novembre.



Cementiris plens a comarques

A les capitals de comarca, el moviment de persones que han visitat els cementiris també ha estat alt durant tota la matinal. A Balaguer, desenes de persones han pujat fins al cementiri municipal, ubicat al costat de Santa Maria, per recordar els difunts.

L'Ajuntament de la ciutat ha ofert un servei de busos cada hora que ha cobert el trajecte entre el cementiri nou i el vell. Altres ciutats com Tàrrega, Cervera i Mollerussa també han facilitat el moviment de vehicles per avui.