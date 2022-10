El Ministeri de Transports adjudica per 10,2 milions la millora de l'A-2 a Cervera

per Redacció, Lleida |

El, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat per 10,27 milions d'euros el contracte d'obres per millorar el ferm a l'A-2 a la, entre els punts quilomètrics 514 i 522,27.Els treballs preveuen la rehabilitació superficial de tota la superfície de les dues calçades de l'autovia en aquest tram, així com ladels carrils drets en cadascun dels sentits de la circulació.L'actuació s'inclou dins el programa de conservació i manteniment de la, en el qual Ministeri de Transports ha invertit més de 80 milions d'euros a la demarcació de Lleida des del juny del 2018.