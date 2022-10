Detenen Adam Camón, l'activista que es va negar anar a declarar pels aldarulls del cas Hasél

Elshan detingut aquest divendres a, l'activista que no es va presentar al jutjat de Lleida per declarar sobre la seva suposada responsabilitat en els aldarulls a Lleida arran de l'empresonament de Pablo Hasel.La jutgessa va dictar a principis de setembre una ordre de detenció després de no comparèixer als jutjats el 13 de maig, quan va ser citat juntament amb la mare del raper,i 16 persones més investigades per desordres públics. Adam Camón es va negar a declarar per denunciar la "repressió" que pateixen les persones solidàries amb els presos i activistes polítics. Ara Camón ha estat traslladat als jutjats per la policia per tal que se li pugui prendre declaració.