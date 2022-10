Quin temps farà per la Castanyada?

Iniciem una tendència a la davallada de la temperatura que es mantindrà els dies vinents. Ara bé, encara durant el proper pont de Tots Sants continuarem amb temperatura per sobre de la mitjana i amb el predomini de l'ambient assolellat. pic.twitter.com/8u0f70NBjw — Meteocat (@meteocat) October 27, 2022

Tot a punt per laLa previsió meteorològica indica que tindrem un temps càlid durant el, tot i que tendirà a baixar lentament cap al final dels dies festius.La causa és la persistència d’un gran centre depressionari situat a l’Atlàntic, que segueix bloquejat per una dorsal anticiclònica al sud d’Europa. Què vol dir això? Doncs que per Tots Sants continuarà fent un, poc habitual per aquesta època de l'any, per bé que les matinades seran fresques. Durant el dia, les màximes fregaran els 25 graus en diversos punts del país.La previsióper als propers dies, però sí unai algunes franges de núvols alts i mitjos. Al litoral, les nuvolades poden ser baixes de manera puntual.