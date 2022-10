L’escorxador Avidel de Lleida assumirà en plantilla 250 treballadors subcontractats

El comitè d'empresa i la direcció de l'd'ausde Lleida, del, van assolir dimecres un principi d'acord que permetrà que unesque treballen a l'escorxador subcontractats per altres empreses passin a ser plantilla directa de l'empresa principal Avidel a partir de l'1 de gener del 2023, segons CCOO d'Indústria. Així, "s'aconsegueix millorari reduir l'alt índex de subcontractació a l'escorxador, que passarà d'un 70% a un 40%", afirma el sindicat. L'acord també preveu unes condicions laborals per a tots els treballadors de l'escorxador "per damunt de les que marca el conveni sectorial", tant per a la plantilla de l'empresa principal com per al personal subcontractat.A la vegada, "es fa un reconeixement a la representació sindical i es crea un òrgan de coordinació dels diferents comitès i representació sindical, tant de la principal com de les seves contractes", segons han indicat des de CCOO d'Indústria.Des d'aquest sindicat remarquen que "es tracta d'unque és resultat d'una llarga lluita al sector de les càrnies, encapçalada per CCOO, per posar fi a la precarietat i a les males praxis laborals i millorar les condicions de totes les persones que treballen al sector". "Una lluita que ens ha portat a fer dues vagues a Avidel durant l'últim any perquè s'apliqués el conveni del sector a totes les persones que treballaven a l'escorxador i per demanar la seva incorporació a l'empresa principal", afegeixen.