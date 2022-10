El jutge atribueix la mort de l'os Cachou a només dos dels sis investigats

Altres notícies que et poden interessar

El jutge de Vielha atribueix la mort de l'os Cachou per enverinament a només. Concretament, considera que hi ha prou indicis per encausar l'exconseller de Territori del Conselh Generau d'Aran,, i un agent de Medi Ambient aranès, A. M. G., pels. El jutge, en la interlocutòria notificada aquest dimecres, apunta que els dos investigats van actuar conjuntament per localitzar l'os i intoxicar-lo amb. Així, tanca la fase d'instrucció i dona 10 dies a la fiscalia i les acusacions perquè sol·licitin l'obertura del judici oral o el sobreseïment del cas.El jutge argumenta, en la interlocutòria, que ordena seguir les diligències prèvies com a procediment abreujat només contra aquests dos investigats en considerar que hi ha prou indicis, tant documentals com testificals, per atribuir-los la responsabilitat de la mort de Cachou per enverinament, dies abans de l'aparició del cos de l'os, el, al. En canvi, exculpa les altres quatre persones investigades, una decisió celebrada per un dels advocats de la defensa,, que insisteix que el seu defensat no tenia cap participació en els fets.La interlocutòria recull que A. M. G. es va negar a declarar en seu judicial durant la fase d'instrucció i que, per tant, "no va facilitar una versió exculpatòria que permetés desdibuixar els indicis de criminalitat sòlids que existeixen contra ell". Pel que fa a Boya, especifica la resolució, en la seva declaració va reconèixer la comunicació entre tots dos i que va explicar que A. M. G. el va informar en diverses ocasions de la ubicació exacta de l'ós i que després divulgava aquesta informació.Les escoltes telefòniques ordenades per la llavors jutgessa de Vielha per investigar la mort de l'os bru van permetre descobrir laamb seu a Vielha i amb ramificacions a Lleida, Vila-real i Almassora, a Castelló. La investigació va permetre detenir 12 persones, 11 homes i una dona, entre elles l'alcalde de l'EMD de Casau, Juan Berdié.