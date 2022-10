Arrenca a Lleida la primera edició del festival d'art i tecnologia «Intangible»

Lamés tecnològica arriba a Lleida de la mà d'””, que ha arrencat aquest dijous i que fins al 6 de novembre oferirà una trentena d'activitats, projeccions, exposicions o performances.Artistes de renom internacional i experts en les darreres tendències d'art i tecnologia com, seran els protagonistes d'aquesta primera edició del festival que neix amb la voluntat de, promoure i aprofundir en l'acte creatiu, l'art, la cultura i la tecnologia al voltant dels algoritmes, els NFT o el metavers entre tots els públics. L'objectiu és conèixer les possibilitats que obre aquest camp i reflexionar sobre les implicacions que suposa.La presentació del festival s'ha fet aquest dijous a la regidoria de Cultura. El director d'Intangible,, ha explicat que han volgut fer la primera edició "divulgativa", per a tots els públics, no només especialistes. "Volem trencar amb aquest elitisme que diu que l'art contemporani no és per a mi" i és per això, ha afegit que l'objectiu del festival és fer l'art contemporani "molt proper" i adaptar-se al nivell o a l'interès de cada persona.