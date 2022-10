Investigats dos excàrrecs de Carreteres a Lleida per suposades irregularitats en contractes

Dosdede la Generalitat aestan a un pas de judici per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Segons avança El Periódico i ha confirmat l'ACN, la titular del jutjat d'Instrucció 1 de Lleida ha rebutjat arxivar el cas percontra 5 dels 11 investigats per possibles irregularitats en contractes d'obra pública, una investigació derivada del “” sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida. En una interlocutòria, ordena a les parts que formulin escrit d'acusació contra ells i demanin l'apertura de judici oral o sobreseïment de la causa. Entre els investigats hi ha el cap de Carreteres,, la seva, i el responsable de Conservació,La jutgessa considera que aquestes dues persones podrien haver rebut diners i regals per afavoriren l'adjudicació de treballs de manteniment. També segueix la investigació contra dos dels responsables d'aquesta empresa i contra una altra investigada que és la filla de Benet. Ja jutgessa apunta que haurien fet servir "contactes personals i professionals" amb Jordi Benet, per obtenir beneficis per a la conservació de carreteres i una "posició de referència respecte a la resta d'empreses que es presentaven a les licitacions" així com també per afavorir el cobrament de factures presentades a la Generalitat per treballs que no s'haurien acabat o que s'haurien fet "parcialment". Un altre dels investigats va morir el passat 21 de març per la qual cosa el jutjat ha arxivat les actuacions al seu respecte.Segons l'auto al qual ha tingut accés ACN, en les diligències instructores que s'han practicat en relació als investigats, hi ha indicis de delictes en fets que van tenir lloc entre els anys 2010 i 2016 relacionats en l'adjudicació d'obra pública en l'àmbit de carreteres de la demarcació de Lleida. Un d'aquestes obres és el reforçament del ferm de la C-12 entre, que va ser suspesa el 2011 per la mateixa Administració a causa de la crisis econòmica per "falta de liquiditat". Aquesta obra es va incloure novament als pressupostos del Govern l'any 2016 i, segons figura a l'auto judicial, l'excap de carreteres hauria confirmat per telèfon al responsable de M y J Gruas que les obres es farien encara que no s'aprovessin els comptes de manera que quan els pressupostos van ser aprovats l'obra ja gairebé s'havia entregat.El maig del mateix any, Benet hauria demanat als treballadors de M y J Gruas que fessin treballs en una finca particular seva. Els directius de l'empresa, segons l'auto, van acordar amb l'excap de Carreteres una quantitat en metàl·lic i també s'haurien pagat dinars en restaurants de categoria de Lleida ciutat.Eltambé apunta la informació patrimonial de Benet, que hauria incrementat considerablement entre el 2011 i 2016 amb una gran quantitat d'ingressos en efectiu en compte bancari per valor de 1.000 euros cada un fins a arribar a prop dels. En aquest sentit, es fa referència a què Benet i la seva filla haurien obert una caixa de seguretat al 2017 per intentar "amagar" els diners i que l'octubre de 2020 la policia va detenir la filla sortint del banca amb 20.000 euros amagats a sota de la roba.Els fets pels quals es vol portar alsa judici inclouen delictes de tràfic d'influències, suborn, frau, prevaricació, malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capitals.