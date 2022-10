Detingut per robar dues persones al Centre Històric de Lleida amb un gran ganivet

per Redacció, Lleida |

Lava detenir dimecres un home, de 30 anys, com a presumpte autor de dos delictes de robatori ambi de dos delictes d'amenaces.Unaque es trobava alva ser requerida cap a dos quarts de tres de la tarda per un ciutadà que va explicar als agents que un home li havia robat els diners després d'amenaçar-lo amb un ganivet de grans dimensions.Més tard, la policia va contactar amb una altra persona, que també va denunciar haver estatd'un robatori per part d'un home que duia un ganivet i la descripció del qual coincidia amb la del primer assaltant. La Urbana va identificar el presumpte agressor i pels volts de tres quarts de vuit del vespre el va detenir al carrer del Parc.