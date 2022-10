La Fira de Sant Josep de Mollerussa traslladarà l'espai dels tractors a la zona de les firetes

per Redacció, Lleida |

farà modificacions el recinte firal de la Fira de Sant Josep amb motiu del 150è aniversari del certamen, previst per als dies 17, 18 i 19 de març del 2022.El canvi principal afecta eli una part dels expositors que s'ubicaven a l'avinguda del Canal, que es traslladen a l'espai on fins ara hi havia les firetes, darrere dels pavellons firals.Aquest nou espai, denets, permetrà incrementar en un 50% els 6.000 m2 d'exposició actuals, mentre que les firetes es reubicaran en un descampat entre la ronda de Ponent i la. Des de Fira de Mollerussa reivindiquen que el canvi té "vocació de permanència" i que ajudarà a generar una "dinàmica firal més professional".