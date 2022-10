Lleida té 2.700 aturats menys que l’any passat

La taxa d'i l'Alt Pirineu i Aran ha crescut lleugerament fins al 10,61% durant el tercer trimestre, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística ().A la demarcació l'atur ha augmentat enfins a un total de. Són però, 2.700 aturats menys que el mateix període de l'any passat. En aquest sentit, el nombre de llocs de treball que s'han destruït des del tercer trimestre de 2021 és de 7.700. El sector agrícola encapçala el rànquing on hi ha hagut més destrucció de llocs de treball amb 4.800, seguit de la indústria amb 2.800 i els serveis amb 600. Només se n'han generat a la construcció, amb 500 nous llocs de treball.Catalunya ha registrat 4.700 desocupats més en el tercer trimestre i la taxa d'atur ha repuntat lleugerament fins al 9,31%. L'ocupació ha marcat un rècord des de l'estiu de 2007 i la taxa de temporalitat s'ha situat a un mínim històric del 16,4%. Al país hi ha 3.599.900 persones treballant, una dada que no s'assolia en general des dels màxims de 2008, quan es van superar els 3,6 milions de treballadors, i en el període d'estiu des de 2007.