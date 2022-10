Lade Lleida ha iniciat unapels episodis de contaminació registrats els mesos de maig i juny i que van deixar sense poderamb aigua de l'aixeta una vintena de poblacions de lesi eli una de la, que es proveeixen des de l'embassament d'Utxesa a través de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. La fiscalia ha decidit investigar els fets arran de la denuncia presentada per, segons assenyala l'entitat. La principal hipòtesi és que es tractaria de "contaminació difusa causada per l'ús dels dos herbicides als voltants d'Utxesa", cosa que "podria constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient", segons els ecologistes.L'entitat ecologista assenyala que la contaminació podria ser deguda a la detecció de dos herbicides, el metolaclor i la terbutilazina, que s'haurien utilitzat per a usos agrícoles a l'entorn de l'embassament d'Utxesa, que subministra l'aigua de boca als municipis que integren la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues.Des d'Ecologistes en Acció remarquen que "el metolaclor és un herbicida no autoritzat a lades del 2002" i "està classificat com a possible carcinogen en humans per l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units". "La terbutilazina sí que està autoritzada, cosa que no treu que sigui tòxica per al medi aquàtic i de toxicitat aguda per a la salut humana", afegeixen.Al juny, Ecologistes en Acció va sol·licitar a l'(ACA) informació sobre els talls de subministrament d'aigua ocorreguts, la qual va confirmar la presència dels dos herbicides a l'entorn de l'embassament d'Utxesa. També va indicar que podria ser un episodi de contaminació difusa ja que no havia detectat cap focus de contaminació puntual, segons expliquen els ecologistes. Així mateix, l'ACA també va confirmar que sovint detecten concentracions dels dos herbicides per sobre dels límits legals en diversos punts d'abastament procedents de l'embassament d'Utxesa.