Unió de Pagesos demana activar l’emergència per la proliferació de conills i senglars als conreus

ha reclamat al Departament d'Acció Climàtica activar, quan sigui necessari, l'a les zones a la plana de Lleida on hi hagi problemes de plagues, a causa de la important població dei dels "greus problemes" que ocasiona als conreus.L'organització agrària ha demanat al director dels serveis territorials d'Acció Climàtica a Lleida,, que la conselleria faciliti les actuacions per fer front als danys i que les societats de caçadors tinguin capacitat per traslladar el màxim de caçadors voluntaris a una determinada zona quan calgui. UP demana actuar com més aviat millor "per evitar que els animals es reprodueixin a final d'any i augmenti encara més la població".En la reunió celebrada aquest dimecres, Unió de Pagesos també ha tornat a demanar que es faci efectiu tot elprevist amb les propostes acordades a la Taula del conill per fer front als danys a les comarques de la plana de Lleida, arran de la proposta de la directora general d'Ecosistemes Forestals,L'organització agrària considera que, mentre no estigui aprovada una nova Llei de caça que "ofereixi solucions eficients als problemes actuals", cal "trobar solucions urgents entre tots els agents implicats per fer baixar la densitat de les poblacions de fauna salvatge". En aquest sentit, a més de l'Administració, també apel·la als responsables de les àrees privades de caça perquè demanin ajuda al Departament i als agents rurals en els casos que sigui necessari.