La fiscalia demana més de 100 anys de presó a 18 persones pels aldarulls post-sentència del procés

Lademana més de-101 anys i 10 mesos- a 18 persones acusades dels aldarulls que es van viure la nit del 18 al 19 d'octubre de 2019 a Lleida contra la sentència del procés, en què es van registrar danys en comerços, vehicles, edificis iaixí com contenidors cremats. Concretament, el ministeri públic demana penes de presó per a cadascun d'ells que oscil·len entre els tres anys i cinc mesos i fins als 8 anys i 3 mesos. Als 18 els acusa de desordres públics i atemptat a l'autoritat, mentre que a 11 d'ells els acusa també d'un delicte de danys amb incendi i a 1 li afegeix un delicte de robatori amb força. El judici es farà a l'Audiència de Lleida, tot i encara no s'ha assenyalat el dia.Fins a 18 persones aniran a judici pels aldarulls de la nit del 18 d'octubre del 2019 a Lleida, després que el jutjat d'instrucció 3 de Lleida hagi ordenat l'apertura decontra elles en una interlocutòria que estableix també que seran jutjats a l'Audiència. Així mateix, el titular del jutjat d'instrucció 3 de Lleida demana als advocats dels acusats que formulin ara escrit de defensa.El jutge ha ordenat l'apertura de judici oral després d'haver rebut els escrits de les acusacions. La fiscalia demana penes d'entre 3 anys i 5 mesos de presó i fins alsper delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat, danys amb incendi i robatori amb força. A més, el ministeri públic sol·licita multes de. La lletrada de la Generalitat, per la seva banda, sol·licita condemnes d'un any i mig de presó per a 16 d'ells per atemptat a l'autoritat i dos anys i mig i una multa de 3.600 euros per als altres dos, també acusats de danys.A més, en la interlocutòria, el jutge demana que els 18 acusats ingressin una fiança de 47.895,81 euros per fer front a possibles responsabilitats civils. De moment, la fiscalia demana que s'indemnitzi 6.852 euros la Paeria pels contenidors cremats, a laamb 3.625,16 euros, al Bisbat de Lleida o a l'agrupació ilerdenca de pessebristes amb 1.422,14 euros pels danys a la capella de Sant Jaume, a l'entitatamb 17.671,76 euros, a laamb 3.829,65 euros i aamb 6.685,10 pels danys en dues sucursals.Així mateix, el ministeri públic demana que es valori en sentència la quantitat d'altres indemnitzacions; concretament pels danys ocasionats a vehicles policials, a l'edifici de la Paeria i a l'edifici de la plaça Sant Francesc, pels danys a un vehicle municipal, a Banc Sabadell pels danys en unes oficines i a quatre Mossos d'Esquadra que van resultar ferits.Lade Ponent recorda que quatre dels encausats van estar gairebé un més en presó provisional i que "no són els únics represaliats de la setmana postsentència", sinó que n'hi ha molts més que estan a l'espera dels escrits d'acusació i del judici.Des de la Plataforma recorden aquells dies com un "exemple de lluita a seguir, per plantar cara a l'estat espanyol i la seva repressió ferotge" i es posen a disposició dels encausats per organitzar una campanya de suport a tots ells, sense distincions, ja que "l'Estat tampoc les fa a l'hora d'exercir la repressió contra aquells que lluitem dia rere dia contra les injustícies i per conquerir els nostres drets i llibertats democràtiques", afegeixen en un comunicat.