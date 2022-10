Elsvan detenir dimarts un home, de 30 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, sota l'efecte de les drogues i amb eli pergreu als agents. La policia va vmuntar unal quilòmetre 457 de l'N-IIa, a la sortida de Lleida. Cap a 12 hores, els agents van fer indicacions a un vehicle però el conductor no es va aturar i va seguir a tota velocitat en. Durant la fugida, va avançar tres cotxes amb línia continua i va obligar un altre a apartar-se per no xocar. Després, va intentar accedir a un camí però va sortir de la via per l'excés de velocitat. L'home ja havia estat detingut al juliol després d'atropellar amb una motocicleta un mosso.Quan els mossos van arribar al punt en què es trobava el vehicle van observar com el conductor s'intercanviava la posició amb l'acompanyant. Després de constatar que els dos ocupants estaven il·lesos, els agents van comprovar que el conductor tenia el permís de conduir suspès judicialment. A més, presentava simptomatologia de trobar-sei també li van localitzar dues bossetes d'heroïna. Davant els fets, el van detenir com a presumpte autor dels tres delictes contra la seguretat viària i desobediència greu.Es dona la circumstància que l'home ja va ser detingut a mitjans de juliol després d'atropellar amb una motocicleta un agent de mossos. En aquella ocasió, els agents estaven senyalitzant una retenció en la mateixa N-IIa, al, quan va fer cas omís a les indicacions policials i va colpejar amb el carenat de la motocicleta un dels mossos, causant-li lesions. Tot seguit, va fugir del lloc sense aturar-se. L'endemà, la policia el va detenir i va constatar que la motocicleta duia la numeració de la placa modificada i també tenia el permís de conduir suspès judicialment.El detingut, amb antecedents, ha passat aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.