El Palau de Vidre estarà completament reformat el 2024

L'rebràd'euros dels fons europeus Next Generation per a la reforma integral del. El cost de l'actuació s'eleva a uns 6 milions i els treballs hauran d'enllestir-se abans que acabi el 2024, tal com estableixen les bases dels ajuts. El projecte preveu espais diàfans i adaptables, una planta baixa amb usos polivalents, més enllà dels firals, i un espai per a entitats del. També se substituiran els vidres per una vidriera intel·ligent i s'instal·laran plaques solars al sostre, entre altres actuacions. La Paeria assumirà els tres milions restants i, per això, sol·licitarà un crèdit conjunt per cofinançar aquest i la resta de projectes per als quals obtingui fons Next Generation.L'alcaldeha indicat que s'ha optat per una reforma integral del Palau de Vidre, davant l'estat de degradació que presenta aquest edifici construït als anys seixanta i al qual no s'havien fet actuacions importants durant anys. Així, es buidarà l'edifici i s'hi plantejaran estructures internes adaptables i diàfanes, amb una sala gran i una altra de petita. La planta baixa mantindrà els usos firals però serà polivalent amb la qual cosa podrà acollir puntualment activitats culturals, esportives o d'oci, entre altres. A la vegada, la Paeria planteja ubicar al Palau de Vidre un espai per a entitats del barri de Cappont.El, que s'ha d'acabar de definir, també inclourà la substitució dels vidres actuals per una vidriera intel·ligent adaptable a la climatologia de Lleida (amb fred a l'hivern i calor a l'estiu), així com la instal·lació de plaques solars al sostre amb una potència de, que permetran cobrir la demanda energètica de Fira de Lleida i d'equipaments de l'entorn. En termes d'eficiència energètica, també s'instal·laran sistemes de telecontrol i enllumenat LED.El tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme,, ha explicat que la Paeria treballa amb la previsió de tenir redactat abans de finals d'any el projecte bàsic, aprovar-lo al gener per iniciar la licitació de les obres durant el, amb la voluntat de poder adjudicar els treballs al maig. L'actuació haurà d'enllestir-se abans del 31 de desembre del 2024, tal com estableix la convocatòria dels ajuts de la línia 1 del PIREP, segons ha indicat Postius.