Obren a Lleida 32 places de residència per a persones amb discapacitat

El Departament deobre aquest dimarts convocatòria pública per proveirresidència per a persones amb discapacitat. El Govern afirma que l'assignació té per objectiu donar resposta a les necessitats residencials del col·lectiu.Les places s'atorguen per a quatre tipus de serveisper a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens, 38 per a llars residència per al mateix col·lectiu, 16 per a centres residencials per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens o generalitzat i 186 per a llars residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent, limitat, extens o generalitzat.Per territoris,. Per accedir a la convocatòria, les entitats han de disposar de l'acreditació corresponent i el servei ha d'estar inscrit en el registre d'entitats, serveis i establiments socials del Departament. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba el 15 de novembre.