El TSJC anul·la una sentència de l'Audiència de Lleida que condemnava a presó un acusat de violació

Elha anul·lat una sentència de l'que va condemnar a sis anys de presó un acusat de violació al considerar que no hi ha prou elements per vulnerar la presumpció d'innocència. Segons ha avançat Segre i han confirmat fonts pròximes al cas a l'ACN, l'absolució és fruit d'un recurs presentat per, advocat de l'acusat, davant el TSJC, al qual també es va afegir la fiscalia, que al seu dia no va presentar acusació. El tribunal considera que l'informe dels psicòlegs del Departament de Justícia que van donar credibilitat al relat de la víctima no està reconegut per la "doctrina científica" quan es tracta de persones adultes.La sentència que ara ha anul·lat el TSJC és de l'octubre de 2021, quan l'Audiència va dictar 6 anys de presó a l'acusat per un delicte de violació. També se li va imposar un període de llibertat vigilada de 5 anys i una ordre d'allunyament cap a la víctima de set anys. Així mateix, també unaLa sentència que ara s'ha anul·lat apuntava que eli lahavien mantingut relacions de forma esporàdica fins que a l'abril de 2018, l'home va entrar de matinada per la força al domicili de la dona, on la va violar. La denúncia es va formular un any després dels fets i va coincidir quan l'acusat la dona va tenir coneixement que l'acusat havia tingut un fill amb la seva parella i aleshores també hauria buscat altres dones perquè el denunciessin.Segons el TSJC, en aquest cas, no hi ha prou proves per vulnerar la presumpció d'innocència ja que l'única prova que constati la violació és la declaració de la víctima però que aquesta no va denunciar fins al cap d'un any dels suposats fets, coincidint amb altres fets que, segons el TSJC "no són ni neutrals ni irrellevants".En aquest sentit, apunten que la denúncia coincideix en el temps quan la presumpta víctima té coneixement que l'acusat espera un fill amb la dona i que la denunciant escriu a d'altres dones demanant que denunciïn l'acusat. "Tot això debilita enormement la fiabilitat" dels fets denunciats, conclou la sentència.