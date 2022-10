L’Audiència confirma la inhabilitació de Josep Ibarz per contractar a dit a Almacelles

L'Audiència de Lleida ha confirmat la sentència del jutjat penal 1 de Lleida que condemnava, ara fa un any, l'exalcalde d'Almacelles (Segrià),, aper un delicte continuat decomès entre elL'Audiència, tal com ja va fer el jutjat, considera provat que Ibarz va intervenir en lad'una desena de persones “”. Concretament entén que les contractacions de dos interventors van ser "" i que no ha quedat acreditada la suposada "urgència" al·legada en altres contractacions. Tot i que Ibarz va anunciar que seguiria com a alcalde fins que la sentència no fos ferma, va acabar renunciant-hi 10 dies després de fer-se pública la condemna.En el judici, el 20 de maig de 2021, Ibarz va negar haver intervingut mai per contractar ningú al consistori i va assegurar que sempre havien estat "molt curosos amb el procediment". Tant el titular del jutjat penal 1 com l'Audiència de Lleida, en canvi, consideren que Ibarz era "" que les resolucions eren "injustes". La condemna l'inhabilita pels càrrecs d'alcalde, tinent d'alcalde, regidor o qualsevol càrrec electe en un govern municipal, autonòmic o estatal.En la sentència es considera quedat provat que l'any 2005 va ser l'últim cop que es van publicar al DOGC i al BOP les vacants a l'Ajuntament d'Almacelles, que es van fer convocatòries públiques i que van entrar -concretament 7- persones a treballar al consistori després d'haver superat un concurs-oposició. "No se'n va convocar cap més des de llavors i fins al 2015, que és quan es va presentar la denúncia", destaca.Tot i això, afegeix la sentència, tot i no haver hagut cap procediment regular previst a la llei durant 10 anys, la plantilla de l'Ajuntament d'Almacelles es va incrementar "de manera continuada", passant de 54 treballadors el 2005 als 107 el 2015.