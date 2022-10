El CAP Primer de Maig de Lleida impulsa un programa d’ajuda a pacients amb Covid persistent

El Centre d'Assistència Primària (de Lleida està duent a terme des d'aquest mes d'octubre un programa d'educació sanitària grupal per aForma part d'un projecte de recerca que pretén millorar el benestar d'aquests pacients ja que, un cop superada la infecció aguda per covid-19, continuen presentantdurant un període de temps posterior relativament llarg. La majoria tenen astènia, fatiga, malestar general, cefalea, dolors musculars i articulars o dispnea, entre altres símptomes. De moment, s'hi han inscrit, tot i que les inscripcions per participar en l'estudi continuen obertes.El programa forma part d'un projecte de recerca liderat per Aranzazu Nieto, infermera d'atenció primària, que porta per títol “Educació sanitària HELP Long Covid” i que pretén estudiar els pacients amb covid persistent de la ciutat de Lleida, independentment del centre d'atenció primària que tinguin assignat.El programa, liderat peri referents de benestar emocional de l'atenció primària, consistirà en quatre tallers que s'impartiran de forma setmanal amb una temàtica centrada a potenciar les habilitats dels pacients, tant físiques com emocionals, i a facilitar la interacció dels mateixos pacients per compartir experiències. L'acompanyament d'aquests usuaris vol alleugerir el seu malestar i facilitar la seva reincorporació a l'activitat habitual.