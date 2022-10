El govern dei els col·lectius devolen que la Festa Major d’enguany, que se celebra del 8 al 13 de novembre, tingui un caràcter marcadament festiu i tradicional. Per fer possible aquesta pretensió, des del consistori s’ha impulsat el, una mena de cercavila noble en el qual hi participaran, elsi quatre dels nouque te la ciutat; la parella de moros i la de catalanets.Diverses de les figures que participaran en aquest passacarrers faran una ballada al mig de la Plaça Mercadal, on també s’hi veurà el ball de, el grup convidat a la capital de la Noguera en aquest primer acte popular que es farà la tarda del dissabte 12 de novembre.Des de l’àrea de Cultura del consistori s’ha fet una crida a la participació de la ciutadania en aquest seguici. En concret, es vol que tota la imatgeria surti al carrer aquell dia, i per fer-ho possible, es necessita gent,. La colla gegantera i grallera de la ciutat compta amb diversos capgrossos i cavallets que, pel seu pes i volum, no poden ser traginats per infants. Aquest fet ha provocat en els darrers anys que aquestes figures (el, el, el, l’i ellai el) s’hagin hagut de quedar tancades al magatzem.Els interessats poden adreçar un correu electrònic a l’adreça:o al