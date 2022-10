Demanen dos anys de presó per a tres acusats d'estafar 170.000 euros a una empresa de Lleida

Lademanaper a tres acusats d'estafara una empresa de Lleida. Segons l'escrit del ministeri públic, els acusats sabien que l'empresa estafada tenia pendent un pagament amb una altra i es van fer passar per treballadors d'aquesta altra empresa per reclamar l'import de la factura.Per aconseguir els diners, els acusats van facilitar a l'empresa estafada un número de compte diferent a l'habitual, a nom dels acusats. Quan l'empresa estafada es va adonar dels fets ho va denunciar al banc i es van poder. Poc més de 98.000 ja havien estat transferits a altres comptes. El judici es farà dimecres 26 d'octubre a l'Audiència de Lleida.La fiscalia demana també que els acusats tornin elsi que se'ls imposi una multa de 4.000 euros si se'ls condemna per estafa o de 200.000 euros si se'ls condemna per blanqueig de capitals.