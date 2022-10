Un primera per al Mollerussa a la Copa

Els’enfrontarà a un Primera Divisió a la. Després de classificar-se per a la primera ronda de la competició, els del Pla d’Urgell jugaran a partit únic contra el, equip entrenat perEn aquest sorteig, als mollerussencs només els hi podia tocar un equip de la màxima categoria del futbol espanyol, un emparellament que marca la(RFEF) com a premi per als equips més modestos que són capaços d’arribar a la primera ronda de la Copa del Rei.Per la seva banda, els’enfrontarà alde Vitòria, de Segona Divisió, en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els partits es jugaran el cap de setmana del 12 i el 13 de novembre als dos estadis lleidatans.