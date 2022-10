Lleida homenatja els lleidatans assassinats als camps nazis

Una renovació i ampliació, fruit de la recerca

El Cementiri de Lleida ha acollit aquest diumenge al matí l’alsassassinats en els, renovant la placa, que el 1983 es va dedicar als deportats que van morir víctimes del feixisme, corregint-les errades id’aquestes persones, ja que inicialment només en figuraven 14.L’alcalde,, ha assenyalat que la voluntat ferma del Govern de la Paeria és portar a terme actes d’aquest mena per conscienciar la ciutadania per a recordar què va ser la deportació i així dignificar el nom de les persones que la van patir. “Quei que no succeeixi mai més. Lleida és i vol continuar sent ciutat de drets i oportunitats, una ciutat garant de les llibertats.I vol continuar sent ciutat bandera de la memòria històrica i democràtica del nostre país, de la nostra gent. Volem continuar essent una ciutat referent en la conservació del seu passat. Només així podrem viure el nostre present i continuar forjant un futur lliure i digne”, ha dit durant la seva intervenció en eldeEl 29 de maig de 1983 es va inaugurar al Cementiri de Lleida una placa dedicada a les persones de la ciutat que van ser assassinades en els camps d’extermini nazis.Era una peça de marbre encarregada a l’arquitecte Francesc Bordalba, de 2 metres d’altura, que contenia els noms de 14 persones que van morir en el camp de Mauthausen (Àustria). Aquest esdeveniment va coincidir amb la celebració de la 5a Assemblea d’Amical de Mauthausen al Palau de Vidre dels Camps Elisis.L’any 2017, Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Lleida, va iniciar el Projecte Stolpersteine, dedicat a dignificar i recordar els noms de les persones de la ciutat que van patir la deportació als camps de concentració nazis.