La primera obra de Viladot traduïda a l’anglès es presentarà aquest octubre

La traductorai el fundador de l'editorial Fum d'Estampa Press, Douglas Suttle, amb el director de “Lo Pardal”,, presentaran el 28 d'octubre a Agramunt (Urgell) la primera traducció i publicació d'una obra de(Agramunt 1922-Barcelona 1999) en una llengua estrangera.Es tracta de “” (2000), unasobre un procés de canvi de sexe explicada per la protagonista a través de cartes a un amic anònim, que es va publicar després de la mort de l'artista i que ara es podrà llegir en anglès, gràcies a l'editorial britànica, la Fundació privada Guillem Viladot i lade la Universitat de Lleida (). La presentació es farà en el simposi monogràfic dedicat a l'escriptor agramuntí.La presentació de “Ruth” serà un dels actes centrals delque tindrà lloc a la UdL i a Agramunt el 27 i 28 d'octubre, respectivament. Organitzat per la Càtedra Màrius Torres i “Lo Pardal” amb motiu de la celebració del centenari del naixement de l'escriptor, el simposi pretén "actuar d'altaveu difusor de la figura i l'obra de Viladot, especialment en els aspectes més desatesos, d'una banda, i atiar la investigació sobre la seva vida i el seu llegat, de l'altra", explica el director de la Càtedra, el professor de la UdL,La Facultat de Lletres de la UdL aplegarà el primer dia del simposi les activitats més acadèmiques. Obrirà la jornada l'escriptor, protagonista juntament amb Viladot de l'”Epistolari V-Λ”. Les cartes entre Josep Vallverdú i Guillem Viladot, publicat recentment per Pagès Editors a la col·lecció Meridians (volum 4) de la Càtedra Màrius Torres. El seguiran ponències d'experts en els vessants més literaris de l'escriptor agramuntí (poesia, narrativa, assaig periodístic i literatura infantil i juvenil, entre altres) i el ressò de la seva obra en la poesia catalana i espanyola dels anys 60 i 70, com a referent que fou de la poesia visual al país i pioner de la poesia concreta a l'Estat.La segona jornada, que se celebrarà a, a més de la presentació de la traducció, tractarà, amb un to més divulgatiu, l'aspecte més humà de l'escriptor i les seves relacions amb l'art i els artistes plàstics. Els organitzadors han programat una visita a “Lo Pardal”, al Parc de Riella, una ruta literària per la localitat urgellenca, per acabar amb un espectacle poeticomusical a càrrec de, que comptarà amb la col·laboració del poeta, narrador, dramaturg i traductor, premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2020,