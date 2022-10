Daniel Barios serà el candidat del PP a Balaguer

Balaguer ja coneix la majoria de candidats

El PP es presentarà a les eleccions municipals de Balaguer, i ho farà ambcom a cap de llista. El candidat ja es va presentar als comicis del 2019 però no va aconseguir entrar a la Paeria. En aquella ocasió, la candidatura popular va estar marcada per les presses en buscar candidat, una situació que va endarrerir la campanya i no va ajudar electoralment el partit.Segons fonts consultades per aquest diari, el lideratge de Barios a la llista balaguerina ja ha estat avalat per la direcció del partit. El cap de cartell afronta els comicis del 2023 amb la intenció de retornar el seu partit al consistori després de vuit anys sense representació.El darrer regidor que el PP va tenir a Balaguer va ser, edil que va perdre el seient a l’ajuntament l’any 2015.Amb aquesta nova confirmació, els comicis balaguerins ja tenen pràcticament tots els candidats a l’espera de la decisió dei de la candidatura de “Balaguer Ara Sí”, que havia lideraten les dues darreres conteses electorals:(ERC),(PSC)(Treballem per Balaguer),(CUP) i(Junts) es batran a les urnes per aconseguir l’alcaldia.