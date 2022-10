Centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquest diumenge a les Borges Blanques per protestar contra el nou projecte de la incineradora. Uneshan reclamat al Govern que mantingui la moratòria del 2021 per a les plantes incineradores i no permeti la construcció d’aquesta infraestructura.La“Aturem la incineradora de Juneda” va presentar unn recurs després que l’executiu català hagués donat llum verda al projecte ambiental de la Nova Tracjusa. Aquesta tramitació que pretenia endarrerir la construcció de la incineradora va ser desestimat.El col·lectiu alerta que es cremaran, i en un comunicat llegit durant la marxa de protesta, s’ha apuntat que “es cremaran residus urbans i industrials dels Ecoparcs, convertits en material combustionable amb efectes sobre els organismes vius”. La plataforma creu que hi ha alternatives a la gasificació dels residus.