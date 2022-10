La plantilla del Lleida, decebuda després del tercer empat consecutiu

per Redacció, Lleida |

Elha sumat tres punts dels darrers nou en joc, un pobre bagatge per un equip que té l’objectiu de. Els detenien el matx contra elencarrilat, però un gol dels valencians al minut 72 ha avortat les expectatives dels lleidatans, a qui els hi costa un món fer gol.L’equip ha encaixat cinc gols, els mateixos que ha materialitzat en vuit partits. Després del partit, jugadors i entrenador s’han mostrat tristos pel resultat i s’han conjurat per guanyar el proper partit, que també és al Camp d’Esports i contra un dels rivals més fluixos de la competició, l’