Les Urgències de l’Arnau de Vilanova de Lleida, saturades

La Central Sindical Independent i de Funcionaris () denuncia la saturació al servei d'Urgències de l'Hospital Universitarii dona suport a la reivindicació dels treballadors, que denuncien que es tracta d'una situació "permanent" i generalitzada.Afegeixen que "no tenen ni espaiper garantir la mínima qualitat assistencial", ja que estan treballant amb boxes que haurien de ser d'assistència individual però on han d'atendre més d'un malalt al mateix espai i pacients als passadissos. Aquest problema, apunten, deriva en la vulneració del dret a la intimitat de l'usuari i a la disminució de la qualitat assistencial i denuncien la manca de "" per part de la direcció del centre.Els professionals alerten a la població dels problemes als quals indueix aquesta saturació i animen els usuaris afectats a fer reclamacions per escrit a la direcció del centre. Aquest dijous, els treballadors van sortir a la porta d'Urgències com a mesura de protesta, per mostrar el seu descontent.El CSIF assegura que el gerent territorial de l'ICS,, va negar que la situació d'Urgències hagués empitjorat, al·legant que les xifres de pacients atesos al dia són idèntiques a les dels anys anteriors a la pandèmia. En aquest punt,considera que durant aquest temps la direcció de l'ICS no ha fet res per pal·liar el problema que estan patint tots els professionals, de, als diferents hospitals de l'ICS i insta, a les direccions coneixedores de les saturacions recurrents dels serveis d'Urgències, a cercar la fórmula per evitar aquestes situacions, que, segons el sindicat, passa per una gestió de qualitat i eficaç.