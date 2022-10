Unió Pagesos protesta a Lleida per les ajudes al sector agrari

ha dut a terme aquest divendres una acció reivindicativa davant de l'edifici que acull elsi Hisenda a Lleida, al carrer, per exigir línies de finançament amb interessos bonificats per permetin garantir la continuïtat de les explotacions agràries.L'organització defensa la necessitat d'injectar de manera "urgent" liquiditat al sector agrari davant l'important increment dels costos de producció (sobretot de l'energia i matèries primeres) dels últims mesos, i que s'ha vist agreujat arran de la, però també per afectacions climàtiques i meteorològiques com ara gelades, pedregades, sequera o calor, que han fet caure la producció en diferents sectors productius.L'organització agrària s'ha concentrat aquest migdia davant de la seu d'Economia i Hisenda a Lleida per exigir l'accés al fiançament per part dels pagesos i ramaders catalans. Durant la protesta, representants d'Unió de Pagesos han escampat unaa la porta de l'edifici, que també acull la Delegació del Govern a Lleida.Unió de Pagesos defensa la importància que el Govern aporti liquiditat al sector per assegurar la continuïtat de moltes explotacions agràries a causa de l'augment "desmesurat" dels costos de producció, sobretot de l'energia, que segons l'organització, s'hanomés en electricitat l'últim any i de matèries primeres. A més, UP hi suma els "greus efectes" derivats de la sequera i gelades, entre altres afectacions climàtiques i meteorològiques, i les conseqüències de la guerra a Ucraïna.L'organització agrària reclama la signatura d'un conveni entre els departaments d'Acció Climàtica i Economia i Hisenda per tal que la pagesia pugui accedir al finançament i, així, poder fer front a la "" dels sectors agraris, que també "necessiten liquiditat per afrontar una nova campanya i per mantenir les explotacions". En aquest sentit, UP reclama préstecs amb interessos bonificats. "Volem seguir fent la nostra funció que és produir aliments per al conjunt de la ciutadania", ha assenyalat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos,