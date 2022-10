Larrosa va cometre irregularitats en l’organització d’un acte polític del PSC a Lleida, segons la Paeria

El govern de la Paeria de Lleida ha denunciat que el regidor deli candidat a l’alcaldia,, va cometre irregularitats de sol·licitud en l’organització d’un acte polític alque es va celebrar el passat 22 de setembre. L’executiu d’ERC i Junts assegura, en base al Reglament Orgànic Municipal, que l’equipament està a disposició gratuïta dels regidors de la Paeria, però no per aque superin aquestes competències.Segons informa Segre i ha confirmat, Larrosa va presentar-se a l’acte al costat del líder socialistacom a “candidat a l’alcaldia” i no com a edil del consistori. En aquests sentit, des de l’executiu lleidatà s’informa que els socialistes van enviar una primera petició d’ús de l’espai en nom de la formació, una sol·licitud que va ser retirada després que des de l’ajuntament s’informés de la taxa de lloguer que s’havia de pagar, que era de 1.175 euros.Davant d’aquesta situació i per intentar, el PSC va presentar una nova petició en nom del portaveu del grup municipal socialista a la Paeria. Des de la Paeria s’assegura que Larrosa va voler fer passar unper un, de manera que reclama el pagament de l’import citat.Davant d’aquests fets, Larrosa ha assegurat que el seu partit ha seguit tots els protocols establerts en aquests casos, alhora que ha recordat que Miquel Pueyo va fer un acte polític similar, en aquell cas, al Museu de l’Aigua.