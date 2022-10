La UdL aprova el reglament contra el frau

El Consell de govern de la Universitat de Lleida () ha aprovat el Reglament de la Comissió antifrau de la institució. Es tracta d'un "òrgan tècnic, independent i articulat com a grup de treball, dedicat a promoure mesures de prevenció i", d'acord amb les exigències de la normativa europea i estatal.Estarà integrada per la secretària general, el president del, el gerent i el cap d'Economia i podrà incorporar, quan el tema a tractar ho precisi, experts externs. D'altra banda, el Consell ha donat llum verda a la creació d'un nou servei cientificotècnic (SCT) d'Assessorament i formació en salut, educació i relacions intergeneracionals, que dirigirà el catedràtic de Sociologia Fidel Molina-Luque.L'aprovació delsuposa un pas més en la "promoció a la UdL d'una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu sobre qualsevol tipus d'activitat fraudulenta, que faci possible la seva, i que permeti desenvolupar procediments per facilitar-ne la investigació, la correcció i la persecució dels comportaments que transgredeixin el compliment de la normativa vigent aplicable", segons han explicat des de la gerència.En aquest sentit, el Consell de govern de la UdL ja va aprovar el 17 de desembre de 2021 un Pla de mesures antifrau i un Codi ètic de transparència i antifrau en matèria de contractació administrativa.