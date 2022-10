La jutgessa d'instrucció 2 de Balaguer ha ordenat aquest dijousper a lesdimarts per lad'un jove de 22 anys d'origen nigerià que va aparèixer semienterrat a(Noguera) el 13 d'octubre de 2021.Es tracta de, per a qui la jutgessa ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança, i dues dones, per a qui ha acordat presó provisional eludible sota fiança de 3.000 euros. Les dues acusades han pagat la fiança i han quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. El cos va ser trobat al costat del riu Noguera Ribagorçana en avançat estat de descomposició i no se'l va poder identificar fins al juliol de 2022. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.Segons ha pogut saber l'ACN, els quatre detinguts són un(Pla d'Urgell) de 21 i 28 anys, unade 54 anys i un(Noguera) de 57 anys; tots quatre de nacionalitat espanyola. Tots ells estarien relacionats amb un bloc de pisos situat al barri de Balàfia de Lleida, on la víctima hauriaun dels habitatges.Segons fonts pròximes al cas, l'home de 28 anys hauria estat contractat per l'empresa propietària de l'immoble perquè fes dei que negociés amb les persones que okupaven pisos, oferint-los diners perquè marxessin. En la seva declaració, ha reconegut que vaamb la víctima i que liperquè marxés però que no el va tornara veure. La dona de 54 anys treballaria com a administrativa per a aquesta empresa i l'home de 57 anys és amic del propietari de l'edifici i l'ajudaria amb diverses feines com ara tapiar portes per evitar que els pisos fossin okupats. Tots ells han negat tenir cap relació amb la mort del jove.Segons les mateixes fonts, a més dels quatre detinguts, hi ha unaper aquests fets, que seria el pare de la noia de 21 anys, que ajudaria el gendre amb la negociació amb els suposats okupes i que aquest dijous no ha comparegut al jutjat perquè ja està a la presó per una altra causa relacionada amb el tràfic de drogues. A més, hi hauria una sisena persona implicada, d'origen lituà, que hauria fugit i encara no ha estat localitzada. Sembla que aquest home també ajudava el més jove a vigilar l'edifici.El cos va ser trobat casualment arran d'unsal costat del riu Noguera Ribagorçana. Inicialment no se'l va poder identificar i no va ser fins al passat mes de juliol que la Divisió de Policia Científica dels Mossos, en col·laboració amb l'IMELEC, van aconseguir determinar la identitat de la víctima gràcies al seu perfil genètic. La família del noi, veïna de Lleida, en va denunciar la desaparició a l'octubre, dies abans de la troballa del cos.